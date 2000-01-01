08.06 13:22 MIGnews.com

В годовщину высадки в Нормандии осквернили памятник Черчиллю

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В Лондоне участники массовых протестов против расовой дискриминации осквернили памятник бывшему британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю на площади Парламента.Протестующие покрыли статую граффити. Также была осквернена находящийся поблизости памятник бывшему президенту США Аврааму Линкольну.Примечательно, что инцидент произошел в дату годовщины высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году - день, который стал символом продолжавшейся на протяжении шести лет борьбы британского народа против фашизма, руководителем и вдохновителем которой был Черчилль, занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании.