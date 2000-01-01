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В третий раз за месяц: Нетаниягу подал жалобу на угрозы 08.06 12:22   MIGnews.com

В третий раз за месяц: Нетаниягу подал жалобу на угрозы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, в третий раз за месяц, подал жалобы на угрозы против него и его семьи, прозвучавшие в социальных сетях.

Офис премьер-министра распространил заявлением о том, что “в последние дни в социальных сетях распространились прямые призывы убийства Нетаниягу и челнов его семьи”. офис премьер-министра указал на то, что “ожидает решительной реакции полиции”. В заявлении офиса также говорится о том, что угрозы “публикуются крайне-левыми”.

Два человека, житель Тель-Авива и солдат с севера страны, опубликовавшие угрозы, на которые ранее жаловался Нетаниягу арестованы.


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