08.06 12:22 MIGnews.com

В третий раз за месяц: Нетаниягу подал жалобу на угрозы

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, в третий раз за месяц, подал жалобы на угрозы против него и его семьи, прозвучавшие в социальных сетях.Офис премьер-министра распространил заявлением о том, что “в последние дни в социальных сетях распространились прямые призывы убийства Нетаниягу и челнов его семьи”. офис премьер-министра указал на то, что “ожидает решительной реакции полиции”. В заявлении офиса также говорится о том, что угрозы “публикуются крайне-левыми”.Два человека, житель Тель-Авива и солдат с севера страны, опубликовавшие угрозы, на которые ранее жаловался Нетаниягу арестованы.