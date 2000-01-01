08.06 12:53 MIGnews.com

Умер стрелявший по людям в Москве экс-чиновник

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Открывший стрельбу на улице Строителей в Москве мужчина скончался в больнице, заявили в СК РФ. "Несмотря на усилия врачей по оказанию медицинской помощи, подозреваемый скончался", - подчеркнула представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.Инцидент произошел ночью. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, открыл стрельбу по прохожим. Всего ранены три человека, один из них полицейский. В итоге силовики все же задержали стрелка, он был ранен в ходе перестрелки.Открывший стрельбу - это бывший замглавы департамента промышленности и науки Москвы Дмитрий Павлов. Он когда-то также был гендиректором завода "Серп и молот". Эту должность он занимал всего два месяца.Павлов открыл стрельбу из окна своей квартиры на втором этаже. Он кричал, что "всем покажет". Первые два пострадавших – это мужчина и женщина, которые ждали такси у подъезда дома. Мужчине попали в ногу, но прохожие помогли ему, скоро подоспела и "скорая помощь". Третий раненый – это полицейский, который принимал участие в операции по задержанию стрелка.