08.06 12:20 MIGnews.com
Армен Джигарханян госпитализирован с инсультом
84-летний российский актер и режиссер Армен Джигарханян госпитализирован с инсультом, пишут СМИ со ссылкой на источник.
Утверждается, что состояние Джигарханяна оценивается как тяжелое. Он находится в реанимации.
Летом 2019 года Джигарханян был госпитализирован для планового осмотра, хотя СМИ сообщали о его тяжелом состоянии. Известно, что в 2018 году Армен Джигарханян был госпитализирован пять раз.
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