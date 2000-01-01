08.06 12:20 MIGnews.com

Армен Джигарханян госпитализирован с инсультом

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84-летний российский актер и режиссер Армен Джигарханян госпитализирован с инсультом, пишут СМИ со ссылкой на источник.Утверждается, что состояние Джигарханяна оценивается как тяжелое. Он находится в реанимации.Летом 2019 года Джигарханян был госпитализирован для планового осмотра, хотя СМИ сообщали о его тяжелом состоянии. Известно, что в 2018 году Армен Джигарханян был госпитализирован пять раз.