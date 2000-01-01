08.06 12:16 MIGnews.com
Стрельба в Рамле: задержаны семь подозреваемых
Полиция провела аресты после обстрела полицейской машины в ночь с 7 на 8 июня в Рамле.
Сообщается, что всего была задержаны семь человек, подозреваемых в совершении преступления. Их направили в суд Ришон ле-Циона.
Ранее сообщалось
, что обстрел полицейской машины в Рамле минувшей ночью последовал после убийства трех жителей города в Лоде два дня назад.
На перекрестке Лод были расстреляны из автоматов 28-летний Нахад аш-Шамали, 40-летний Раад Абд аль-Латиф и 28-летний Джибриль Акашаша.
Минувшей ночью в квартале Джуариш, Рамле, открыли огонь
по патрульной полицейской машине
В результате обстрела никто не пострадал, но машине причинен материальный ущерб.
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