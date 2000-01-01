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Стрельба в Рамле: задержаны семь подозреваемых | Фото:08.06 12:16   MIGnews.com

Стрельба в Рамле: задержаны семь подозреваемых

Полиция провела аресты после обстрела полицейской машины в ночь с 7 на 8 июня в Рамле.

Сообщается, что всего была задержаны семь человек, подозреваемых в совершении преступления. Их направили в суд Ришон ле-Циона.

Ранее сообщалось, что обстрел полицейской машины в Рамле минувшей ночью последовал после убийства трех жителей города в Лоде два дня назад.

На перекрестке Лод были расстреляны из автоматов 28-летний Нахад аш-Шамали, 40-летний Раад Абд аль-Латиф и 28-летний Джибриль Акашаша.

Минувшей ночью в квартале Джуариш, Рамле, открыли огонь по патрульной полицейской машине

В результате обстрела никто не пострадал, но машине причинен материальный ущерб.


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