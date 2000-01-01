Задержан мужчина за вандализм у памятника Ширы Банки
В Иерусалиме был арестован мужчина, который разбросал цветы, возложенные к памятнику 16-летней девушки, которую зарезали на параде гордости в 2015 году. Вандала заснял на видео прохожий.
Цветы были возложены в память о Шире Банки ее родителями и другими участниками ежегодного парада гордости, в котором приняли участие около 10 - 15 тыс. участников, которых охраняли более 2000 полицейских.
Мужчина был задержан и доставлен на допрос.
Правозащитники говорят, что нападение на мемориал было актом "уродливой и трусливой ненависти".
Участники шествия гордости остановились, чтобы возложить цветы к памятнику на улице Керен Хейсод, где Банки была зарезана, пишет Timesofisrael.
Ее отец Ури Банки присутствовал на марше: "Сегодня мы идем в память о Шире, а также поддерживаем толерантность в Израиле. Терпимость - это то, что нам легко требовать от других, и гораздо труднее требовать от себя".