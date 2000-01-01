Суд отклонил иск о лжи Бориса Джонсона избирателям
Высокий суд Великобритании отказался рассматривать иск против экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона, которого обвиняли во лжи из-за заявлений о расходах страны на пребывание в Евросоюзе. Такие заявления он озвучивал во время референдума в 2016 году.
Иск против политика подал бизнесмен Маркус Болл. Он утверждал, что ранее из уст Джонсона звучало заявление о том, что якобы Британия еженедельно платит Евросоюзу порядка 350 миллионов фунтов стерлингов.
Но сам политик такие обвинения опровергает, заявляя, что действовал только «честно и надлежащим образом».
Выслушав стороны конфликта, судья Рафферти заявил:
"Мы убеждены, мистер Адриан Дарбишир (адвокат Джонсона), что у вас все получится, и облегчение, которое мы предоставляем, - это отклонение иска", пишет BBC.
Адвокаты мистера Болла подали иск в феврале, чтобы вызвать в суд Джонсона, утверждая, что, будучи депутатом парламента и мэром Лондона, он преднамеренно ввел в заблуждение общественность во время референдума ЕС 2016 года и повторил заявление во время всеобщих выборов 2017 года.
Цифра в 350 миллионов фунтов стерлингов использовалась группой сторонников голосования за выход Британии из ЕС.
Эта фраза также появилась на агитационном автобусе.
Но адвокат политика утверждает, что суть иска – не более чем попытка преследования Джонсона, "политически мотивированная и досадная".
После заседания суда Болл сказал, что потратил более 300 тысяч фунтов стерлингов, чтобы суд состоялся и будет "продолжать бороться".
Как известно, Джонсон получил повестку с вызовом в Вестминстерский магистратский суд 29 мая.
Но на слушании в Высоком суде в Лондоне судья Рафферти и судья Сапперстоун отклонили исковое требование Болла.