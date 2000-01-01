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Семьи покидают приграничные районы Газы из-за насилия 08.06 08:12   MIGnews.com

Семьи покидают приграничные районы Газы из-за насилия

По меньшей мере, 10 семей, проживающих в приграничных общинах Газы, заявили о своих намерениях покинуть этот район из-за конфликта между Израилем и террористами.

Они собираются уехать из-за ситуации с безопасностью, сообщили они властям. Бытует мнение, что это будет способствовать массовому исходу из этого района.

В последние годы в этом районе участились боевые действия, последний раз в начале мая, когда террористы выпустили в Израиль почти 700 ракет. Жители днями находились в бомбоубежищах, пишет Timesofisrael.

В прошлом году террористы устроили в Израиле сотни поджогов на полях и в заповедниках.

Начальник штаба генерал-лейтенант Авив Кохави рассказал о том, что неофициальная сделка с террористами из Газы о спокойствии вдоль границы доказала свою эффективность, но, тем не менее, армия не позволит палестинцам запускать воздушные шары в Израиль.

Кохави сказал, что количество поджигательных устройств, приземлившихся в Израиле, сократилось, и проявление насилия вдоль забора пошло на спад с начала этого года.

"Снижение... не случайно. Сейчас мы предпочитаем договариваться", – сказал он, согласно сообщениям СМИ.

Комментарии Кохави подтверждают существование соглашения о прекращении огня с ХАМАС и другими террористическими группами, базирующимися в Газе.

Израиль отказался официально признать соглашение о прекращении огня.

"Исламский джихад" подтвердил сделку, заключенную при международном посредничестве.

В рамках соглашения Израиль дал добро на ловлю рыбы у побережья Газы и пропустил финпомощь.

Но Кохави также сказал, что "мы не можем допустить продолжения запусков огненных шаров". В течение последних нескольких недель Израиль реагировал на воздушные шары, сокращая допустимую рыболовную зону у побережья Газы на несколько дней подряд. Решение было вызвано запуском четырех зажигательных воздушных шаров из прибрежного анклава, которые во вторник вызвали небольшие пожары на юге Израиля.

В среду и четверг воздушные шары не приземлялись, заявил представитель пожарного и спасательного департамента Эли Коэн.


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