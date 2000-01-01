Семьи покидают приграничные районы Газы из-за насилия
По меньшей мере, 10 семей, проживающих в приграничных общинах Газы, заявили о своих намерениях покинуть этот район из-за конфликта между Израилем и террористами.
Они собираются уехать из-за ситуации с безопасностью, сообщили они властям. Бытует мнение, что это будет способствовать массовому исходу из этого района.
В последние годы в этом районе участились боевые действия, последний раз в начале мая, когда террористы выпустили в Израиль почти 700 ракет. Жители днями находились в бомбоубежищах, пишет Timesofisrael.
В прошлом году террористы устроили в Израиле сотни поджогов на полях и в заповедниках.
Кохави сказал, что количество поджигательных устройств, приземлившихся в Израиле, сократилось, и проявление насилия вдоль забора пошло на спад с начала этого года.
"Снижение... не случайно. Сейчас мы предпочитаем договариваться", – сказал он, согласно сообщениям СМИ.
Комментарии Кохави подтверждают существование соглашения о прекращении огня с ХАМАС и другими террористическими группами, базирующимися в Газе.
Израиль отказался официально признать соглашение о прекращении огня.
"Исламский джихад" подтвердил сделку, заключенную при международном посредничестве.
В рамках соглашения Израиль дал добро на ловлю рыбы у побережья Газы и пропустил финпомощь.
Но Кохави также сказал, что "мы не можем допустить продолжения запусков огненных шаров". В течение последних нескольких недель Израиль реагировал на воздушные шары, сокращая допустимую рыболовную зону у побережья Газы на несколько дней подряд. Решение было вызвано запуском четырех зажигательных воздушных шаров из прибрежного анклава, которые во вторник вызвали небольшие пожары на юге Израиля.
В среду и четверг воздушные шары не приземлялись, заявил представитель пожарного и спасательного департамента Эли Коэн.