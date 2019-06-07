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В Центральном Тель-Авиве полиция разогнала рейв Doof 08.06 07:57   MIGnews.com

В Центральном Тель-Авиве полиция разогнала рейв Doof

В пятницу вечером сотни израильтян вышли на улицы в центре Тель-Авива в знак протеста против отмены музыкального фестиваля транса. Некоторые блокировали главную улицу почти на час - произошли столкновения с полицией, которые жестоко разогнали демонстрантов.

Трехдневный фестиваль Doof должен был состояться в Хамат-Гадере в пятницу, но полиция запретила его в начале этой недели из-за информации о наркотиках.

Организаторы, получившие разрешения, попросили магистратский суд Назарета отменить решение полиции, но их просьба была отклонены, далее последовала апелляция Верховного суда, которая также была отклонена.

"Мы сожалеем о сложившейся ситуации ... и надеемся, что наша традиция продолжится", - сказал один из организаторов Шахар Зиркин. Несмотря на меньшее альтернативное мероприятие, запланированное на субботу в центральном Израиле, некоторые из 4000 человек, купившие билеты на фестиваль, не стали идти на рейв.

Сначала полиция заявила, что это позволит собраться на площади Рабина в Тель-Авиве , где протестующие скандировали, что "не позволят полиции остановить нашу вечеринку", но в 11 часов вечера офицеры остановили музыку и призвали толпу уйти.

Офицеры ворвались на площадь и уложили демонстрантов на землю примерно на полчаса. 15 человек были задержаны, а один протестующий получил легкие ранения. Двое полицейских также получили легкие ранения.

"Мы дали им возможность спокойно уйти. Мы допускаем свободу слова, но не можем допускать физического или словесного насилия", - сказал представитель полиции.

Один из лидеров акции сказал, что пятничная демонстрация была "маленькой победой": "Мы не планируем наш следующий шаг ... Мы понимаем, что не молчим и можем работать вместе", пишет Haaretz.

"Это первый шаг в нашей войне. Полиция вместе с Верховным судом отправила нас домой, но мы не сдадимся. Мы живем в стране, где человек, который хочет танцевать - танцует, а человек, который хочет пойти на пляж - идет на пляж".




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