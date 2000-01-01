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Рамле: мужчина расстрелян в упор, женщина тяжело ранена 08.06 20:30   MIGnews.com

Рамле: мужчина расстрелян в упор, женщина тяжело ранена

Отец пяти детей был расстрелян в упор во дворе собственного дома в Рамле. Сидевшая рядом с ним сестра брата получила тяжелые ранения. Также ранена жена мужчины.

Полиция предполагает, что речь идет о конфликте между кланами, который ранее полиция пыталась урегулировать.

Полиция выставляет блок-посты на дорогах и на въездах в Рамле в попытке задержать убийцу.

Раненые женщины эвакуированы в больницу Асаф Ха Рофе.


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