08.06 20:30 MIGnews.com
Рамле: мужчина расстрелян в упор, женщина тяжело ранена
Отец пяти детей был расстрелян в упор во дворе собственного дома в Рамле. Сидевшая рядом с ним сестра брата получила тяжелые ранения. Также ранена жена мужчины.
Полиция предполагает, что речь идет о конфликте между кланами, который ранее полиция пыталась урегулировать.
Полиция выставляет блок-посты на дорогах и на въездах в Рамле в попытке задержать убийцу.
Раненые женщины эвакуированы в больницу Асаф Ха Рофе.
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