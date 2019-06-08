08.06 19:40 MIGnews.com
Эйд аль-Фитр: массовая драка в Ямит 2000
Израильские СМИ публикуют видео массовой драки в водном парке Ямит 2000, Холон.
Драка произошла между охранниками парка и “людьми, приехавшими праздновать Эйд аль-Фитр”.
“Люди, приехавшие праздновать Эйд аль-Фитр” пытались пробиться в спа, без того, чтобы заплатить за это.
Драка, в ходе которой правоверные и охранники лупили друг друг друга пластиковыми креслами, произошла на виду потрясенных матерей и младенцев. находившихся в детском бассейне по соседству.
Полиция арестовала 17-летнего обитателя Иерусалима, атаковавшего охранников.
Еще одно подобное столкновение произошло в бассейне в Йерухам. Там задержаны шесть человек.
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