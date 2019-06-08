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Эйд аль-Фитр: массовая драка в Ямит 2000 08.06 19:40   MIGnews.com

Эйд аль-Фитр: массовая драка в Ямит 2000

Израильские СМИ публикуют видео массовой драки в водном парке Ямит 2000, Холон.

Драка произошла между охранниками парка и “людьми, приехавшими праздновать Эйд аль-Фитр”.





“Люди, приехавшие праздновать Эйд аль-Фитр” пытались пробиться в спа, без того, чтобы заплатить за это.

Драка, в ходе которой правоверные и охранники лупили друг друг друга пластиковыми креслами, произошла на виду потрясенных матерей и младенцев. находившихся в детском бассейне по соседству.

Полиция арестовала 17-летнего обитателя Иерусалима, атаковавшего охранников.

Еще одно подобное столкновение произошло в бассейне в Йерухам. Там задержаны шесть человек.


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