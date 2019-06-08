08.06 19:40 MIGnews.com

Эйд аль-Фитр: массовая драка в Ямит 2000

משליכים כיסאות על המאבטחים: קטטה אלימה בימית 2000 • @D0ronhe עם התיעוד המלא >> https://t.co/zlsuOPMMB0 pic.twitter.com/m1aMPME2Jw — חדשות 13 (@newsisrael13) June 8, 2019

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Израильские СМИ публикуют видео массовой драки в водном парке Ямит 2000, Холон.Драка произошла между охранниками парка и “людьми, приехавшими праздновать Эйд аль-Фитр”.“Люди, приехавшие праздновать Эйд аль-Фитр” пытались пробиться в спа, без того, чтобы заплатить за это.Драка, в ходе которой правоверные и охранники лупили друг друг друга пластиковыми креслами, произошла на виду потрясенных матерей и младенцев. находившихся в детском бассейне по соседству.Полиция арестовала 17-летнего обитателя Иерусалима, атаковавшего охранников.Еще одно подобное столкновение произошло в бассейне в Йерухам. Там задержаны шесть человек.