Звезда футбола и икона восстания, умирает в бою в Сирии
Сирийская звезда футбола 27-летний Абдель Бассет Сарут, ставший символом восстания, погиб в субботу после ранения в результате сражения с правительственными войсками на северо-западе, сообщает Reuters.
Абдель Бассет Сарут, когда-то известный вратарь из города Хомс, приобрел новый вид славы, когда в 2011 году вспыхнуло народное восстание против правления Башара Асада.
Его прозвали «певцом революции» за исполнение песен на митингах, в которых он восхвалял убитых протестующих и осуждал президента.