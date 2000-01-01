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Звезда футбола и икона восстания, умирает в бою в Сирии 08.06 18:41   MIGnews.com

Звезда футбола и икона восстания, умирает в бою в Сирии

Сирийская звезда футбола 27-летний Абдель Бассет Сарут, ставший символом восстания, погиб в субботу после ранения в результате сражения с правительственными войсками на северо-западе, сообщает Reuters.

Абдель Бассет Сарут, когда-то известный вратарь из города Хомс, приобрел новый вид славы, когда в 2011 году вспыхнуло народное восстание против правления Башара Асада.

Его прозвали «певцом революции» за исполнение песен на митингах, в которых он восхвалял убитых протестующих и осуждал президента.


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