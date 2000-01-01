Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Турция нейтрализовала 43 курдских боевика в северном Ираке 08.06 18:11   MIGnews.com

Турция нейтрализовала 43 курдских боевика в северном Ираке

Министерство обороны Турции заявило в субботу, что 43 члена незаконной Рабочей партии Курдистана (РПК) были «нейтрализованы» в рамках операции, начатой Анкарой в северном Ираке 13 дней назад, сообщает Reuters.

Турецкие военные начали операцию «Коготь» в районе Хакурк на севере Ирака, нанеся артиллерийские и воздушные удары, за которыми последовали операции бригад коммандос.

Группа боевиков РПК базируется в северном Ираке, особенно в районе Кандиль к югу от Хакурка.

Анкара заявила, что операция направлена на уничтожение укрытий, используемых РПК, и «нейтрализацию» ее членов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:13
В Гонконге ожидается полумиллионный протест
18:42
LGBT-общественность: рейд против наркоторговцев - гомофобия
18:41
Звезда футбола и икона восстания, умирает в бою в Сирии
17:39
Египет: 4 джихадиста убиты в северном Синае
17:15
Иран: Мы продаем нефть “нетрадиционными” способами
16:40
ЦАХАЛ арестовал палестинку с ножом на КПП в Каландии
16:14
Министр нефти Ирана: Иран не планирует уходить из ОПЕК
15:38
В Варшаве горел The Warsaw Hub  
15:10
Владельцы Huawei не смогут установить Facebook
14:57
СБ Египта ликвидировали четырех боевиков на Синае
14:15
Турция ликвидировала 43 курдских боевика
13:42
ЕС ужесточит правила депортации беженцев
13:19
В РФ назвали сроки поставок С-400 в Турцию
12:56
В Пакистане произошел взрыв, есть жертвы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus