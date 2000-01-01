Турция нейтрализовала 43 курдских боевика в северном Ираке
Министерство обороны Турции заявило в субботу, что 43 члена незаконной Рабочей партии Курдистана (РПК) были «нейтрализованы» в рамках операции, начатой Анкарой в северном Ираке 13 дней назад, сообщает Reuters.
Турецкие военные начали операцию «Коготь» в районе Хакурк на севере Ирака, нанеся артиллерийские и воздушные удары, за которыми последовали операции бригад коммандос.
Группа боевиков РПК базируется в северном Ираке, особенно в районе Кандиль к югу от Хакурка.
Анкара заявила, что операция направлена на уничтожение укрытий, используемых РПК, и «нейтрализацию» ее членов.