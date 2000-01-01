08.06 16:34 MIGnews.com

Ночной рейд: десятки геев арестованы в клубе "Сауна"

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В ночь на 8 июня полицейские и детективы тель-авивского округа провели рейд в известном заведении “Сауна” на улице Карлибах в центре города.Рейд был проведен прямо во время дискотеки общины LGBT.Рейд проведен в первый день так называемого “Месяца гордости” в ходе которого представители указанной общины демонстрируют свои особенности прочим членам общества.В ходе рейда обнаружены и конфискованы тяжелые наркотики - кокаин, кристалл, экстази, гашиш и марихуана. Задержан владелец и работник клуба. Также задержаны еще 14 человек.Полиция приняла решение о закрытии клуба. После того, как дело о наркотиках в клубе будет расследовано, полиция намерена объявить свое решение о будущем клуба.В заявлении полиции говорится: “Полиция Израиля будет действовать решительно и жестко в отношении тех клубов, где торговля и использование наркотиков происходят в открытую, где закон нарушается грубо и бесстыдно”.Полиция пригрозила: “Война с наркотиками нанесет удар по владельцам подобных бизнесов, по их карманам и по их прибылям - потому что они несут ответственность за все, что творится в принадлежащих им заведениям”.