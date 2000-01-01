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Два лучших работника Uber покидают компанию 09.06 04:17   MIGnews.com

Два лучших работника Uber покидают компанию

Business Insider сообщает, что главные маркетинговые и операционные руководители Uber покинули компанию.

В пятницу Bloomberg News сообщили, что Барни Харфорд, главный операционный директор Uber, и Ребекка Мессина, директор по маркетингу, приняли решение покинуть компанию Uber.

Харфорд исполнял свои обязанности с января 2018 года, а Мессина - с октября 2018 года. Акции компании Rideshare упали на 1,5% я после этих новостей.


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