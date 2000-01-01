09.06 04:17 MIGnews.com
Два лучших работника Uber покидают компанию
Business Insider сообщает, что главные маркетинговые и операционные руководители Uber покинули компанию.
В пятницу Bloomberg News сообщили, что Барни Харфорд, главный операционный директор Uber, и Ребекка Мессина, директор по маркетингу, приняли решение покинуть компанию Uber.
Харфорд исполнял свои обязанности с января 2018 года, а Мессина - с октября 2018 года. Акции компании Rideshare упали на 1,5% я после этих новостей.
Поделиться
Все по теме
Комментарии