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СБ Египта ликвидировали четырех боевиков на Синае 08.06 14:57   MIGnews.com

СБ Египта ликвидировали четырех боевиков на Синае

Египет заявляет, что силы безопасности убили четырех боевиков в северной части Синайского полуострова.

Четверо были убиты в перестрелке с полицией к югу от средиземноморского города Эль-Ариш в субботу. Полиция конфисковала автоматические винтовки, бомбы и пояса шахида, пишет Alarabiya.

Боевики были замешаны в нападении в начале этой недели на полицейский контрольно-пропускной пункт на севере Синайского полуострова, в результате чего были убиты 8 полицейских.


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