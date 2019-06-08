08.06 14:57 MIGnews.com
СБ Египта ликвидировали четырех боевиков на Синае
Египет заявляет, что силы безопасности убили четырех боевиков в северной части Синайского полуострова.
Четверо были убиты в перестрелке с полицией к югу от средиземноморского города Эль-Ариш в субботу. Полиция конфисковала автоматические винтовки, бомбы и пояса шахида, пишет Alarabiya
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Боевики были замешаны в нападении в начале этой недели на полицейский контрольно-пропускной пункт на севере Синайского полуострова, в результате чего были убиты 8 полицейских.
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