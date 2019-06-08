Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Турция ликвидировала 43 курдских боевика 08.06 14:15   MIGnews.com

Турция ликвидировала 43 курдских боевика

Министерство обороны Турции заявило, что в субботу 43 члена запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) были "нейтрализованы" в рамках операции, начатой ​​Анкарой в северном Ираке 13 дней назад.

27 июня турецкие военные начали операцию в районе Хакурк на севере Ирака, нанеся артиллерийские и воздушные удары, за которыми последовали операции бригад.

Группа боевиков РПК базируется в северном Ираке, особенно в районе Кандиль к югу от Хакурка. Анкара заявила, что операция направлена ​​на уничтожение укрытий и пещер, используемых РПК, и "нейтрализацию" ее членов.

53 мины и самодельные взрывные устройства были уничтожены, а 74 пещеры и укрытия, использовавшиеся РПК, стали непригодными для использования, было изъято оружие и боеприпасы, принадлежащие боевикам, пишет Alarabiya.

Министр обороны Хулуси Акар заявил, что операция будет продолжаться в регионе до тех пор, пока "последний террорист не будет нейтрализован".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:42
ЕС ужесточит правила депортации беженцев
13:19
В РФ назвали сроки поставок С-400 в Турцию
12:56
В Пакистане произошел взрыв, есть жертвы
12:17
Во Франции перевернулось спасательное судно, есть жертвы
11:41
В Мэриленде покажут антиизраильский фильм Роджера Уотерса
11:20
Венесуэла откроет границу с Колумбией
10:50
Заави 3 - Латвия 0
10:16
Задержан мужчина за вандализм у памятника Ширы Банки
09:20
Суд отклонил иск о лжи Бориса Джонсона избирателям
08:58
Появился постер "Чудо-женщины", которую играет Галь Гадот
08:38
Шафир поборется за пост главы Аводы
07:57
В Центральном Тель-Авиве полиция разогнала рейв Doof  
07:10
Ривлин поблагодарил израильтян за любовь и поддержку
06:30
Джефф Безос поведал о будущей инфраструктуре космоса
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus