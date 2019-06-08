Турция ликвидировала 43 курдских боевика

Министерство обороны Турции заявило, что в субботу 43 члена запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) были "нейтрализованы" в рамках операции, начатой Анкарой в северном Ираке 13 дней назад.
27 июня турецкие военные начали операцию в районе Хакурк на севере Ирака, нанеся артиллерийские и воздушные удары, за которыми последовали операции бригад.
Группа боевиков РПК базируется в северном Ираке, особенно в районе Кандиль к югу от Хакурка. Анкара заявила, что операция направлена на уничтожение укрытий и пещер, используемых РПК, и "нейтрализацию" ее членов.
53 мины и самодельные взрывные устройства были уничтожены, а 74 пещеры и укрытия, использовавшиеся РПК, стали непригодными для использования, было изъято оружие и боеприпасы, принадлежащие боевикам, пишет Alarabiya.
Министр обороны Хулуси Акар заявил, что операция будет продолжаться в регионе до тех пор, пока "последний террорист не будет нейтрализован".