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В РФ назвали сроки поставок С-400 в Турцию 08.06 13:19   MIGnews.com

В РФ назвали сроки поставок С-400 в Турцию

Российская Федерация начнет поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию через два месяца.

Как рассказал глава российской корпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время Петербургского международного экономического форума, Турция начнет получать С-400 уже через два месяца, пишет пресс-служба.

"Все в порядке, думаю, месяца через два мы начнем поставки. Уже авансовые платежи сделаны, оформлен кредит. Кредитные деньги потрачены, техника изготовлена. Плюс мы уже завершили обучение", - рассказал он.

Напомним, заместитель министра обороны США Эллен Лорд заявила, что Вашингтон дал Турции время до 31 июля, чтобы отказаться от российских ЗРК С-400. Также США пригрозили выслать турецких пилотов, обучающихся в стране, и устранить турецкие компании от участия в производстве истребителей F-35.


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