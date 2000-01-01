08.06 13:19 MIGnews.com

В РФ назвали сроки поставок С-400 в Турцию

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Российская Федерация начнет поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию через два месяца.Как рассказал глава российской корпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время Петербургского международного экономического форума, Турция начнет получать С-400 уже через два месяца, пишет пресс-служба."Все в порядке, думаю, месяца через два мы начнем поставки. Уже авансовые платежи сделаны, оформлен кредит. Кредитные деньги потрачены, техника изготовлена. Плюс мы уже завершили обучение", - рассказал он.Напомним, заместитель министра обороны США Эллен Лорд заявила, что Вашингтон дал Турции время до 31 июля, чтобы отказаться от российских ЗРК С-400. Также США пригрозили выслать турецких пилотов, обучающихся в стране, и устранить турецкие компании от участия в производстве истребителей F-35.