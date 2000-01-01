08.06 12:56 MIGnews.com
В Пакистане произошел взрыв, есть жертвы
В результате взрыва в регионе Северный Вазиристан на северо-западе Пакистана погибли четверо военнослужащих.
Как сообщается, в провинции Хайбер-Пахтунхва террористы подорвали автомобиль с военнослужащими. В результате взрыва по меньшей мере четверо военнослужащих погибли и 4 получили ранения.
"Три офицера и солдат погибли, еще четверо солдат получили ранения", - сообщили в пресс-службе армии Пакистана, пишет Geo TV
.
Отмечается, что за последний месяц в Пакистане в результате нападений террористов в общей сложности были убиты 10 сотрудников полиции и 35 силовиков получили ранения.
Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.
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