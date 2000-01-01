08.06 12:17 MIGnews.com
Во Франции перевернулось спасательное судно, есть жертвы
Из-за сильной бури Мигель в Атлантике у западного побережья Франции перевернулось судно морской спасательной службы, в результате чего погибли трое членов экипажа.
Спасательное судно вышло на помощь лодке с рыбаками, пострадавшей в результате шторма, обрушившегося на остров Л’Иль-д'Ю на западе Франции. Тогда синоптики зафиксировали скорость ветра 147 км/ч.
Не доплыв около 800 метров до берега, катер со спасателями перевернулся, пишет BBC
.
На борту были семь членов экипажа. Четверым из них удалось доплыть до берега.
На поиски тел погибших отправили 60 пожарных и три вертолета.
"Море было довольно жестоким. На лодке была команда из семи человек, и три спасателя погибли. Это большой шок для нас и большой шок для всего города", - сказал по этому поводу мэр города Янник Моро.
На фотографиях Национального общества спасения мореплавателей судно запечатлело, как оно катится большими волнами за несколько секунд до того, как перевернулось.
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