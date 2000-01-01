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Во Франции перевернулось спасательное судно, есть жертвы 08.06 12:17   MIGnews.com

Во Франции перевернулось спасательное судно, есть жертвы

Из-за сильной бури Мигель в Атлантике у западного побережья Франции перевернулось судно морской спасательной службы, в результате чего погибли трое членов экипажа.

Спасательное судно вышло на помощь лодке с рыбаками, пострадавшей в результате шторма, обрушившегося на остров Л’Иль-д'Ю на западе Франции. Тогда синоптики зафиксировали скорость ветра 147 км/ч.

Не доплыв около 800 метров до берега, катер со спасателями перевернулся, пишет BBC.

На борту были семь членов экипажа. Четверым из них удалось доплыть до берега.

На поиски тел погибших отправили 60 пожарных и три вертолета.

"Море было довольно жестоким. На лодке была команда из семи человек, и три спасателя погибли. Это большой шок для нас и большой шок для всего города", - сказал по этому поводу мэр города Янник Моро.

На фотографиях Национального общества спасения мореплавателей судно запечатлело, как оно катится большими волнами за несколько секунд до того, как перевернулось.


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