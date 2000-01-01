08.06 10:51 MIGnews.com

Найдены тела и обломки пропавшего военного самолета Мьянмы

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Тела и обломки были обнаружены в воде в четверг, 8 июня, после того, как военный самолет Мьянмы исчез над Андаманским морем с 122 солдатами, членами семей и экипажем на борту, как сообщили военные в заявлении на официальной странице в Facebook.Военные сообщили, что 3 тела, включая 2 взрослых и ребенка, были обнаружены военно-морским судном в 35 км от южного прибрежного города Лаунглон.В заявлении говорится, что также было найдено колесо самолета, которое, как полагали, было с китайского транспортного самолета Y-8-200F.Транспортный самолет китайского производства Y-8-200F покинул прибрежный город Мийк в 13:06, направляясь на север к крупнейшему городу Мьянмы, Янгон, на регулярном еженедельном рейсе, который проходит несколько прибрежных городов, сказали чиновники.По словам военных, самолет потерял контакт через 29 минут после взлета во время полета на 18 000 футах над Андаманским морем, примерно в 70 км к западу от города Давэй."Мы не знаем, что именно произошло с этим самолетом после потери контакта", - сказал Кайо Кайо Хтей, сотрудник гражданской авиации в аэропорту "Мейк".Первоначально власти гражданской авиации заявили, что на борту находилось 105 человек. По словам военных, на борту находились 106 солдат и членов семьи и 14 сотрудников авиации. Максимальная вместительность самолета составляет 200 человек, сказал военный офицер.Кайо Кайо Хтей сказал, что погода была "нормальной" с хорошей видимостью, когда самолет взлетел.Военные начали поиски вскоре после того, как самолет пропал без вести, мобилизовав 6 военно-морских кораблей и 3 военных самолета.