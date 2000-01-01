08.06 07:53 MIGnews.com
КНДР провела очередные ракетные испытания
Северная Корея запустила, как предполагается, несколько ракет типа "земля-судно" с восточного побережья изолированного государства в четверг, 8 июня, как заявили военные из Южной Кореи.
Управление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи сообщило в своем заявлении, что снаряды были запущены в четверг утром из северокорейского прибрежного города Вонсан.
Предыдущие ракетные испытания КНДР состоялись рано утром 29 мая из района города Вонсан на Корейском полуострове.
О произошедшем были проинформированы президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, который созвал по этому поводу заседание Совета безопасности.
Японское и американское правительства также были уведомлены, сообщает местное агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
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