08.06 07:53 MIGnews.com

КНДР провела очередные ракетные испытания

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Северная Корея запустила, как предполагается, несколько ракет типа "земля-судно" с восточного побережья изолированного государства в четверг, 8 июня, как заявили военные из Южной Кореи.Управление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи сообщило в своем заявлении, что снаряды были запущены в четверг утром из северокорейского прибрежного города Вонсан.Предыдущие ракетные испытания КНДР состоялись рано утром 29 мая из района города Вонсан на Корейском полуострове.О произошедшем были проинформированы президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, который созвал по этому поводу заседание Совета безопасности.Японское и американское правительства также были уведомлены, сообщает местное агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.