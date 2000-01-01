Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












КНДР провела очередные ракетные испытания | Фото: Thinkstock08.06 07:53   MIGnews.com

КНДР провела очередные ракетные испытания

Северная Корея запустила, как предполагается, несколько ракет типа "земля-судно" с восточного побережья изолированного государства в четверг, 8 июня, как заявили военные из Южной Кореи.

Управление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи сообщило в своем заявлении, что снаряды были запущены в четверг утром из северокорейского прибрежного города Вонсан.

Предыдущие ракетные испытания КНДР состоялись рано утром 29 мая из района города Вонсан на Корейском полуострове.

О произошедшем были проинформированы президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, который созвал по этому поводу заседание Совета безопасности.

Японское и американское правительства также были уведомлены, сообщает местное агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:21
ХАМАС: Сауды не могут называть нас террористами
09:05
Орен Хазан: мне хотят снести голову
08:50
Нетаниягу: "Иерусалим никогда больше не будет разделен"
08:28
Турецкий парламент одобрил размещение войск в Катаре
08:21
Рухани и Макрон обещают сотрудничать в борьбе с терроризмом
07:27
В Газе взорвался один из лидеров ХАМАСа
07:17
Германия призвала к решению кризиса в Персидском заливе
07:01
Видео: момент ликвидации террористов на Лондонском мосту  
06:29
"Кто придумал преподавать писанину апологета террора?"
04:36
Строителей будут штрафовать за нарушение правил безопасности
02:41
Израиль платит за косметику на 48% дороже других стран
01:41
Ученые определили как запахи влияют на старение
00:34
Созданы татуировки, чтобы следить за здоровьем
23:45
В Мозамбике открыт "сезон охоты" на лысых
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus