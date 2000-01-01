08.06 07:27 MIGnews.com
В Газе взорвался один из лидеров ХАМАСа
По сообщениям из Газы, в Рафиахе в результате взрыва погиб один из высокопоставленных лидеров ХАМАСа.
Речь идет об одном из командиров Бригад Изз ад-Дин аль-Касам Ибрагиме а-Наджа.
Вместе с ним в результате взрыва пострадали еще три боевика ХАМАСа.
Командир ХАМАСа умер через два часа после взрыва, сообщает министерство здравоохранения Газы.
Обстоятельства взрыва не ясны, и власти газы проводят расследование.
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