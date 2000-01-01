В Израиле обнаружили останки пропавшего священника из РФ
Останки пропавшего четыре года назад священника из России Василия Варламова обнаружены недалеко от Иерусалима. Эту информацию подтвердил глава отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман.
Зингерман сообщил, что в конце апреля в районе арабской деревни Хизмэ, к северу от Иерусалима, были найдены человеческие останки, которые были переданы на экспертизу.
Исследование на основании ДНК-анализа показало, что они принадлежат гражданину РФ Василию Варламову. Результаты экспертизы показали, что смерть не носила насильственный характер. Дело об исчезновении и гибели Варламова было закрыто.
По словам представителя полиции, с момента исчезновения священника правоохранители находились в постоянном контакте с его семьей, проживающей в России, и с представителями Русской православной церкви в Израиле.
Священник был похоронен в одном из монастырей Яффы.