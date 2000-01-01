Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












08.06 21:29   MIGnews.com

Сирия: США сбили беспилотник проправительственных сил

Международная коалиция во главе с США сбила беспилотник проправительственных сил в Сирии. Об этом заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон.

Атака была совершена в ответ на открытый огонь MQ-1 по позициям коалиции, как отметил представитель.

В результате инцидента никто из коалиции не пострадал.

По его словам, это первый случай, когда проправительственные силы в Сирии попытались нанести удар по коалиции.

Также он сообщил, что ранее в четверг, 8 июня, коалиция нанесла удар по двум машинам, принадлежавшим сирийским проправительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:54
Reuters: Al Jazeera подверглась масштабной кибератаке
20:01
Рухани: атаки в Тегеране сделают нас более стойкими
19:34
Катар заявил о размещении войск Турции на территории страны
19:09
Репетировавшего в поезде актера приняли за террориста
17:54
Иран назвал имена исполнителей терактов в Тегеране
17:29
"Установление суверенитета должно стать целью для Израиля"
17:16
Видео: атака террористов на иранский парламент  
16:50
В Великобритании начались выборы в парламент
16:31
Премьер-министр Индии не посетит ПА в ходе визита в Израиль
16:05
Глава МИД Катара вылетит в Москву
15:51
Хизбалла осудила теракт в Иране
15:20
Боевики "Боко Харам" атаковали в Нигерии: 14 погибших
14:55
Холера в Йемене набирает обороты: более 100 000 заразившихся
14:51
Аббас больше не ставит вопрос о поселениях на первое место
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus