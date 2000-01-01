08.06 21:29 MIGnews.com

Сирия: США сбили беспилотник проправительственных сил

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Международная коалиция во главе с США сбила беспилотник проправительственных сил в Сирии. Об этом заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон.Атака была совершена в ответ на открытый огонь MQ-1 по позициям коалиции, как отметил представитель.В результате инцидента никто из коалиции не пострадал.По его словам, это первый случай, когда проправительственные силы в Сирии попытались нанести удар по коалиции.Также он сообщил, что ранее в четверг, 8 июня, коалиция нанесла удар по двум машинам, принадлежавшим сирийским проправительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф.