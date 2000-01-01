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flickr 08.06 20:54   MIGnews.com

Reuters: Al Jazeera подверглась масштабной кибератаке

На международную телекомпанию Al Jazeera совершена глобальная кибератака.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника компании.

"Были предприняты попытки кибератаки на Al Jazeera, но мы сражаемся с ней, и в настоящее время все наши подразделения функционируют", — заявил анонимный источник агентству в четверг, 8 июня.

Уточняется, что кибератака была направлена на все системы телекомпании, включая веб-сайт и платформы социальных сетей.

Отметим, что катарскую телекомпания была основана в 1996 году. Штаб-квартира Al Jazeera находится в столице Катара Дохе.
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