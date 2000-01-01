08.06 20:54 MIGnews.com

Reuters: Al Jazeera подверглась масштабной кибератаке

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На международную телекомпанию Al Jazeera совершена глобальная кибератака.Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника компании."Были предприняты попытки кибератаки на Al Jazeera, но мы сражаемся с ней, и в настоящее время все наши подразделения функционируют", — заявил анонимный источник агентству в четверг, 8 июня.Уточняется, что кибератака была направлена на все системы телекомпании, включая веб-сайт и платформы социальных сетей.Отметим, что катарскую телекомпания была основана в 1996 году. Штаб-квартира Al Jazeera находится в столице Катара Дохе.