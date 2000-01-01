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Репетировавшего в поезде актера приняли за террориста | Фото: Thinkstock08.06 19:09   MIGnews.com

Репетировавшего в поезде актера приняли за террориста

Когда контролер скоростного поезда TGV, ехавшего из Марселя в Париж, услышал раздающиеся из туалета английские слова "gun" и "weapon" ("пистолет" и "оружие"), он подумал о худшем.

Инцидент произошел в среду, 7 июня, на следующий день после нападения на полицейский патруль на площади перед собором Парижской Богоматери, которое совершил выходец из Алжира.

Благодаря бдительности контролера предполагаемый злоумышленник, находившийся в туалете, был снят с поезда и подвергнут допросу.
После допроса полиция его отпустила. Как выяснилось, это был 35-летний комедийный актер одного из парижских театров, который репетировал свою роль, закрывшись в туалете.

Какую именно пьесу репетировал актер, не уточняется. По данным свидетелей, он говорил то на английском, то на голландском. Как пояснили в полиции, актер не хотел беспокоить едущих первым классом попутчиков, и поэтому отправился в туалет, чтобы у него была возможность порепетировать, никому не мешая, передает Би Би Си.
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