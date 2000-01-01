08.06 15:20 MIGnews.com

Боевики "Боко Харам" атаковали в Нигерии: 14 погибших

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В результате нападения джихадистов "Боко Харам" в северном нигерийском городе Майдугури погибли 14 человек, как сообщили в полиции в четверг, 8 июня.Боевики "Боко Харам" атаковали городские предместья в среду вечером, 7 июня, зенитными пушками, как сообщил Дамиан Чукву, комиссар полиции штата Борно, столицей которого является Майдугури.Отметим, что Майдугури - эпицентр восьмилетней борьбы с "Боко Харам". В течение последних двух лет город в значительной степени был освобожден от насилия.