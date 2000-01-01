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08.06 14:21   MIGnews.com

Разведка Ирана: В Тегеране атаковали иранцы

Министерство разведки Ирана сообщило в четверг, 8 июня, что пятеро задержанных подозреваемых, связанных с нападениями в Тегеране, участвовали в террористической деятельности "Исламского Государства" в Ракке в Сирии и в Мосуле в Ираке, как сообщает иранское государственное телевидение.

"Пять арестованных террористов были иранцами, ранее они покинули Иран и проводили террористическую деятельность в Ракке и Мосуле", - цитирует телевидение заявление, опубликованное министерством.

"В прошлом году они вернулись в Иран ... для проведения террористических атак в святых местах Ирана", - отмечается в сообщении.

Террористическая группировка "Исламское Государство", также известная как ISIS, взяла на себя ответственность за серию терактов в Тегеране в среду, в результате которых погибли 17 человек.
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