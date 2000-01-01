ОАЭ выразили соболезнования Ирану в связи с серией терактов
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выразил соболезнования своему иранскому коллеге после того, как, по меньшей мере, 17 человек были убиты во время нападения боевиков ISIS на парламент Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране.
Не смотря на то, что ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское Государство", Корпус стражей исламской революции Ирана обвинил своего регионального суннитского соперника, Саудовскую Аравию, союзника ОАЭ, в причастности к атакам. Эр-Рияд отрицал причастность.
Государственное информационное агентство ОАЭ WAM заявляет, что президент шейх Халифа бин Зайед аль-Нахайян осудил "ужасное преступление".
"Его Высочество шейх Халифа выразил искренние соболезнования иранскому народу и семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в послании президенту Хасану Рухани, как сообщает WAM.