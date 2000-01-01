08.06 12:23 MIGnews.com

Сирийские самолеты атаковали боевиков ISIS вблизи Ракки

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Сирийские правительственные военные самолеты поразили позиции боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, к западу от города Ракка на южном берегу реки Евфрат, как сообщают СМИ.Отдельно, поддерживаемые США сирийские мятежники, в первые дни своего наступления атаковали границы города Ракка, чтобы захватить базу операций "Исламского Государства" в Сирии.Ранее антитеррористическая международная коалиция во главе с США вновь атаковала правительственные войска в Сирии. Как сообщает Associated Press удар нанесли по группе войск из 60 военных, артиллерии, средств ПВО, дислоцированных в Ат-Танфе.Как сообщило командование коалиции, они атаковали после неоднократных предупреждений.В результате удара две артиллерийские установки и зенитное оружие были разрушены, а один танк поврежден.