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Фото из Facebook: Eric Schneiderman 08.05 09:26   MIGnews.com

Генерального прокурора Нью-Йорка обвинили в избиении женщин

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман решил уйти в отставку после поступивших от бывших любовниц обвинений в избиении женщин и запугивании.

"За последние несколько часов против меня были выдвинуты серьёзные обвинения, с которыми я не согласен. Хотя эти обвинения не связаны с моим профессиональным поведением или исполнением обязанностей, они фактически помешают моей работе в это критическое время. Поэтому я покидаю свой пост 8 мая 2018 года", - передали текст заявления Шнейдермана на RT.

Согласно информации агентства, четыре бывшие любовницы обвинили экс-прокурора в нанесении побоев и запугивании.

Ранее секретарь Белого дома Роберт Портер заявил о предстоящем уходе в отставку после обвинений бывших жен о применении насилия.
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