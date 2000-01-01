Генерального прокурора Нью-Йорка обвинили в избиении женщин
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман решил уйти в отставку после поступивших от бывших любовниц обвинений в избиении женщин и запугивании.
"За последние несколько часов против меня были выдвинуты серьёзные обвинения, с которыми я не согласен. Хотя эти обвинения не связаны с моим профессиональным поведением или исполнением обязанностей, они фактически помешают моей работе в это критическое время. Поэтому я покидаю свой пост 8 мая 2018 года", - передали текст заявления Шнейдермана на RT.
Согласно информации агентства, четыре бывшие любовницы обвинили экс-прокурора в нанесении побоев и запугивании.
Ранее секретарь Белого дома Роберт Портер заявил о предстоящем уходе в отставку после обвинений бывших жен о применении насилия.