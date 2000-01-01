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Nakonu.com
08.05 22:45 MIGnews.com
Сирия: взрывы в районе Дамаска
Как сообщают сирийские источники, в районе сирийской столицы слышны сильные врзывы. На данный момент причины взрывов не установлены, однако по сообщению арабской прессы в районе Голанских высот наблюдается высокая активность израильских ВВС.
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