08.05 22:36 MIGnews.com

Исраэль Кац: мир должен остановить Иран

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Министр разведки и транспорта Исраэль Кац приветствовал смелое решение президента США отменить плохую иранскую ядерную сделку и применить жесткие экономические санкции против Ирана. Кац назвал заявление Дональда Трампа событием исторического масштаба.Министр Кац подчеркнул:"Как уже было доказано, в случае с Северной Кореей, единственный путь остановить диктаторские режимы, стремящиеся к ядерному оружию - ввести жесткие санкции и продемонстрировать готовность применить силу.Наша позиция четкая: Израиль никогда не позволит Тегерану обзавестись ядерным оружием.Мировое сообщество должно сплотиться против ядерных амбиций Ирана. Я обращаюсь к лидерам европейских стран: не будьте слабым звеном коалиции. Присоединитесь к санкциям, которые провозгласил президент США."