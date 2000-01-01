Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









08.05 22:27   MIGnews.com

Ципи Ливни о заявлении президента Трампа

"Драматичное заявление президента США и точное описание угроз, которые несет Иран - не только ядерное оружие, но и поддержка иранских режимом мирового террора и дестабилизация Ираном ситуации в регионе. Необходимо, чтобы США вернулись играть самую активную роль в нашем регионе.

Только выйти из ядерного соглашения - недостаточно. Необходимо приложить усилия на международной арене, которые остановят ядерное вооружение Ирана, остановят ракетную программу страны аятолл, заставят Иран прекратить поддержку террора и вынудят уйти из Сирии. Усилия, которые будут способствовать установлению стабильности и мира. Это тот результат, который необходим".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:45
Сирия: взрывы в районе Дамаска
22:36
Исраэль Кац: мир должен остановить Иран
22:27
Израильский подросток признал, что осквернил Освенцим
22:08
Eurovision 2018 - Прямой эфир  
22:07
ЦАХАЛ объявил частичную мобилизацию резервистов
21:59
Яир Лапид о решении президента Трампа
21:50
Иран объявил решение Трампа нелегальным
21:46
Макрон: будем вместе работать над новой ядерной сделкой
21:34
Нетаниягу: Трамп принял смелое и правильное решение
21:10
В Будапеште митинговали против Орбана
21:07
ЦАХАЛ приказал открыть бомбоубежища на Голанских высотах
21:05
Brexit хотят отодвинуть на неопределенный срок
20:41
Муфтий Туниса "случайно" был добр к журналисту из Израиля
20:25
В РФ избран "новый старый" премьер-министр
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus