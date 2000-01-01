08.05 22:27 MIGnews.com

Ципи Ливни о заявлении президента Трампа

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"Драматичное заявление президента США и точное описание угроз, которые несет Иран - не только ядерное оружие, но и поддержка иранских режимом мирового террора и дестабилизация Ираном ситуации в регионе. Необходимо, чтобы США вернулись играть самую активную роль в нашем регионе.Только выйти из ядерного соглашения - недостаточно. Необходимо приложить усилия на международной арене, которые остановят ядерное вооружение Ирана, остановят ракетную программу страны аятолл, заставят Иран прекратить поддержку террора и вынудят уйти из Сирии. Усилия, которые будут способствовать установлению стабильности и мира. Это тот результат, который необходим".