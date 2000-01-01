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В Будапеште митинговали против Орбана 08.05 21:10   MIGnews.com

В Будапеште митинговали против Орбана

Во вторник, 8 мая, в Будапеште прошел многотысячный митинг против нового премьерства правого националиста Виктора Орбана.

Сообщается, что тысячи венгров вышли к парламенту Венгрии на акцию протеста против "авторитарного стиля правления" Орбана.

Участники митинга, размахивая национальными и европейскими флагами, призывали оппозиционные партии объединить свои силы, пишет Reuters.

"Виктор Орбан - ни христианин, ни демократ", - сказал один из организаторов, ссылаясь на заявление Орбана о том, что новое правительство строит "христианскую демократию".

Парламентские выборы в Венгрии прошли 8 апреля. Партия премьер-министра Орбана ФИДЕС - Венгерский гражданский союз получила 133 из 199 мест в парламенте.
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