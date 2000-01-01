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В Германии арестовали 89-летнюю `бабушку-Холокост` 08.05 19:00   MIGnews.com

В Германии арестовали 89-летнюю "бабушку-Холокост"

Полиция Германии обнаружила и арестовала пожилую отрицательницу Холокоста.

На прошлой неделе 89-летняя неонацистка Урсула Хавербек должна была начать отбывать тюремный срок за подстрекательство, однако она не явилась в тюрьму в городе Билефельд, после чего 4 мая прокуратура объявила ее в розыск.

Как сообщает Associated Press, "наци-бабушку" обнаружили в ее доме в городе Флото (земля Северный Рейн-Вестфалия), несмотря на то, что, на первый взгляд, он выглядел нежилым – у дверей скопилось немало корреспонденции и газет.

Напомним, что в прошлом году ее несколько раз приговаривали к двум годам лишения свободы за отрицание Холокоста и подстрекательство к расовой ненависти в своих статьях, однако она подавала апелляции на все приговоры. Но, поскольку на суд 23 апреля она не явилась, судья признал ее проигравшей.
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