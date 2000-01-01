08.05 18:19 MIGnews.com

Командование Дувдеван наказали за убийство солдата на базе

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Сразу несколько офицеров понесли ответственность за нарушение протоколов безопасности, в результате чего в начале года был убит сослуживцем 20-летний сержант ЦАХАЛа Шахар Струг из Гиватаима.Как сообщили в Армии обороны Израиля 8 мая, за смерть сержанта, которого застрелил другой солдат Н., понесла наказание или получила выговор вся цепочка командования вплоть до командира подразделения "Дувдеван", в котором служил Струг. Причина очевидна - они не приложили достаточно усилий, чтобы предотвратить трагедию."Комиссия обнаружила неверную культуру неправомерного использования оружия в команде бойцов, к которой принадлежали двое. И, похоже на то, что это был не единичный случай", - говорится в заявлении ЦАХАЛа.Во время заседания военного трибунала в Яффо во вторник Н. было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.Инцидент произошел на базе "Нахшон" в Иудее и Самарии, где в преддверии военных учений он и Струг тренировались доставать пистолеты Glock-19 из кобуры, стоя друг напротив друга. Однако, если 20-летний Шахар Струг держал оружие на предохранителе, то Н. – нет, и, более того, вставил заряженный магазин. В какой-то момент он нажал на курок и выстрелил сослуживцу в грудь, отчего тот скончался.Следствие обнаружило, что в 2015 году произошел схожий случай, правда пострадал того лишь верблюд, которого застрелили двое солдат "Дувдеван" во время увольнения.В связи с регулярным нарушением правил безопасности было отменено повышение командира подразделения до полковника. Новое звание он сможет получить не ранее, чем через 2 года. Командиру взвода был сделан "суровый выговор", он также не сможет рассчитывать на повышение в течение 2 лет, а руководители команды Струга были разжалованы со званий лейтенанта и сержанта.