Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









В Нигерии спасли узников Боко Харам 08.05 17:10   MIGnews.com

В Нигерии спасли узников Боко Харам

Нигерийская армия совместно с Многонациональными объединенными силами спецназначения в ходе операции против радикальной исламистской группировки Боко Харам" освободила более тысячи заложников.

В посте нигерийских вооруженных сил в Twitter говорится, что войска 22-й бригады вместе с Многонациональными силами освободили более 1000 заложников из анклава террористов Боко Харам.

Сообщается, что были спасены узники из нескольких деревень в районе Бама штата Борно.

Так, среди заложников в основном женщины, дети, а также молодые мужчины, которых вынудили стать боевиками Боко Харам.

В Нигерии спасли узников Боко Харам

Стоит отметить, что в Многонациональные объединенные силы специального назначения входят вооруженные отряды из Нигерии, Бенина, Камеруна, Чада и Нигера.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:37
Израиль проинформировал об иранском атоме 22 страны
18:19
Командование Дувдеван наказали за убийство солдата на базе
18:10
РФ вооружит Турцию своими ЗРК С-400
17:36
Аббас готов к "серьезным переговорам" с Израилем
17:29
Яир Лапид поздравляет с Днем Победы
17:12
Иран: Мы с самого начала знали о провале ядерной сделки
16:44
Бить или не бить ?
16:40
Анджелина Джоли с детьми посетила Центр Симона Визенталя
16:16
"Иран располагает в Сирии оружием для уничтожения Израиля"
16:15
Израиль: средняя зарплата выросла на 10%
16:10
Си Цзиньпин принял Ким Чен Ына в городе Далянь
15:44
Принц Чарльз посетит церемонию 70-летия Израиля
15:34
Волкер выступает за дополнение санкций против РФ
15:17
Нетаниягу провел встречу с президентом Кипра
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus