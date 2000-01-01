08.05 17:10 MIGnews.com

В Нигерии спасли узников Боко Харам

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Нигерийская армия совместно с Многонациональными объединенными силами спецназначения в ходе операции против радикальной исламистской группировки Боко Харам" освободила более тысячи заложников.В посте нигерийских вооруженных сил в Twitter говорится, что войска 22-й бригады вместе с Многонациональными силами освободили более 1000 заложников из анклава террористов Боко Харам.Сообщается, что были спасены узники из нескольких деревень в районе Бама штата Борно.Так, среди заложников в основном женщины, дети, а также молодые мужчины, которых вынудили стать боевиками Боко Харам.Стоит отметить, что в Многонациональные объединенные силы специального назначения входят вооруженные отряды из Нигерии, Бенина, Камеруна, Чада и Нигера.