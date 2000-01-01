Принц Чарльз посетит церемонию 70-летия Израиля

Принц Уэльский Чарльз станет почетным гостем на торжественной церемонии, посвященной 70-летию провозглашения независимости Государства Израиля, которая состоится в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта.
Мероприятие получило название "Platinum — Праздник 70-летия Израиля". Согласно информации на сайте Альберт-холла, его начало назначено на 19.30 24 мая по местному времени.
Как сообщает еврейский портал The Jewish Chronicle, данная информация была подтверждена после того, как стало известно, что этим летом состоится первый официальный визит королевской особы Великобритании в Еврейское государство – Израиль посетит герцог Кембриджский Уильям с супругой Кейт Миддлтон.
Стоит отметить, что члены монаршего семейства уже посещали Израиль в частном порядке – 30 сентября 2016 года принц Чарльз прилетел на церемонию прощания с экс-президентом Шимоном Пересом.
Кроме того, как известно, на юбилее Израиля в Лондоне выступят коллектив Balkan Beat Box, квартет Gilad Ephrat Ensemble, израильские исполнители Гили Яло и Шай Цабари, а танцевальный коллектив Vertigo Dance и оркестр Revolution Orchestra обещают удивить всех невероятной совместной постановкой. Ведущей мероприятия станет сотрудница британского радио 3 и "Би-би-си" Сюзи Кляйн.