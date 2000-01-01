Российские хакеры угрожают женам американских военных
Жене одного из американских военных приходят сообщения с угрозами от россиян, замаскированных под исламистов. Анжела Рикетс живет в Париже, однако приезала с мужем из США.
"Дорогая Анжела! Мы знаем все о вас, вашем муже и ваших детях, - указано в одном и зсообщений. Мы намного ближе, чем вы даже можете себе представить".
Как сообщили на The Times of Israel, женщина была одной из пяти жен американских военных, которым зимой 2015 в период знаменитого терракта в Париже, приходили злостные письма с угрозами от организации CyberCaliphate (Кибер-Халифат).
Помимо Рикетс, сообщения с угрозами получали и другие жены военных и даже жена Барака Обамы, Мишель. По словам жертв, угрозы начинают сыпаться, как только мужчины покидают дом.
Однако журналисты выяснили, что, прикрываясь исламскими террористами, в интернете развлекались российские хакеры, которые, по версии агентства, непосредственно причастны к вмешательству в выборы США в 2016 году.
Также были замечены связи между исламскими организациями и российскими кибер-преступниками.