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08.05 11:51   MIGnews.com

В водах Южной Кореи загорелся панамский танкер

В территориальных водах Южной Кореи, примерно в 340 километрах от Сеула загорелся нефтяной танкер под панамским флагом.

Как сообщили в Yonhap, авария произошла примерно в 18 мирских милях от острова Тонгён.

Корабли береговой охраны отправились на помощь, однако, как сообщил агентству один из спасателей, высокие волны и неблагоприятные погодные условия блокируют доступ служб безопасности к горящему танкеру.

О жертвах сообщений не было, однако известно, что на борты находится 27 членов экипажа.

Напомним, в январе 2017 года иранский танкер столкнулся с китайским сухогрузом у берегов Китая, в следствие чего погибло 29 членов экипажа.
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