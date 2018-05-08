В водах Южной Кореи загорелся панамский танкер

В территориальных водах Южной Кореи, примерно в 340 километрах от Сеула загорелся нефтяной танкер под панамским флагом.
Как сообщили в Yonhap, авария произошла примерно в 18 мирских милях от острова Тонгён.
Корабли береговой охраны отправились на помощь, однако, как сообщил агентству один из спасателей, высокие волны и неблагоприятные погодные условия блокируют доступ служб безопасности к горящему танкеру.
О жертвах сообщений не было, однако известно, что на борты находится 27 членов экипажа.
Напомним, в январе 2017 года иранский танкер столкнулся с китайским сухогрузом у берегов Китая, в следствие чего погибло 29 членов экипажа.