08.05 11:01 MIGnews.com

Потоп на севере Израиля

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В Галилее с утра 8 мая идут сильные дожди. Согласно данным метеостанции в кибуц Эйлон за три часа выпало 45 мм осадков.В Нагарии затопило центр города, также как в деревнях Ясиф и Безет и в других населенных пунктах западной Галилеи.Сильные дожди идут в Хайфе, Цфате и районе Кармеля.Существует вероятность того, что дожди пройдут в центре страны, в прибрежной полосе и распространяться вплоть до Негева. Существует опасность внезапных наводнений в восточной части Израиля.