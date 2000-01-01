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Потоп на севере Израиля 08.05 11:01   MIGnews.com

Потоп на севере Израиля

В Галилее с утра 8 мая идут сильные дожди. Согласно данным метеостанции в кибуц Эйлон за три часа выпало 45 мм осадков.

В Нагарии затопило центр города, также как в деревнях Ясиф и Безет и в других населенных пунктах западной Галилеи.

Сильные дожди идут в Хайфе, Цфате и районе Кармеля.

Существует вероятность того, что дожди пройдут в центре страны, в прибрежной полосе и распространяться вплоть до Негева. Существует опасность внезапных наводнений в восточной части Израиля.
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