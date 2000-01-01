ЧП на борту авиалайнера El Al

По данным издания, правоохранительные органы подозревают, что случайная ошибка пилота, из-за которой вес самолета был записан как на 40 тонн меньший фактического, могла повлечь за собой масштабные последствия и поставила под угрозу жизни пассажиров и других членов экипажа.
Отметим, что вес самолета учитывается при калькуляциях, важных для взлета.
Пилоты заметили ошибку только после взлета и сразу же исправили ее.
Власти начали расследование этого дела.
В компании заявили, что "ни на одной стадии не было никакой опасности для пассажиров или самолета".
В заявлении также говорится, что компания ожидает указания от Министерства транспорта для того, чтоб предпринять дальнейшие действия.