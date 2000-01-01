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Пилот El Al чуть не подверг опасности пассажиров самолета | Фото:08.05 11:09   MIGnews.com

ЧП на борту авиалайнера El Al

Недавно пилот El Al 787 перед вылетом в Нью-Йорк едва не подверг опасности свой самолет и пассажиров ошибочным введением в компьютер информации о весе самолета.

Об этом во вторник, 8 мая сообщает 10-й канал ИТВ, передает The Times of Israel.

По данным издания, правоохранительные органы подозревают, что случайная ошибка пилота, из-за которой вес самолета был записан как на 40 тонн меньший фактического, могла повлечь за собой масштабные последствия и поставила под угрозу жизни пассажиров и других членов экипажа.

Отметим, что вес самолета учитывается при калькуляциях, важных для взлета.

Пилоты заметили ошибку только после взлета и сразу же исправили ее.

Власти начали расследование этого дела.

В компании заявили, что "ни на одной стадии не было никакой опасности для пассажиров или самолета".

В заявлении также говорится, что компания ожидает указания от Министерства транспорта для того, чтоб предпринять дальнейшие действия.
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