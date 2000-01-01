08.05 08:57 MIGnews.com

В Монреале ввели режим ЧП: город под угрозой затопления

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Погода не на шутку разыгралась в Канаде – из-за весеннего разлива рек сразу в нескольких провинциях были эвакуированы порядка 2000 человек. СМИ передают, что уровень воды в Онтарио достиг максимума с 1993 года.Сильнее остальных пострадала провинция Квебек – здесь в зоне наводнения оказались 146 городов, включая Монреаль, градоначальник которого Дени Кодер ввел режим чрезвычайного положения как минимум на 48 часов.“Если жизни людей в опасности, мы обязаны думать о них в первую очередь”, – заявил он.ЧП введено также в городах Лаваль, Гранд Форкс, Келона, Вест-Келона, дистрикте Кутеней, райoне Финтри-Дельта, а также предместье Монреаля, Риго.Правительство направило в Квебек более 1,4 тысячи солдат для помощи населению. Для предотвращения дальнейшего разлива они строят дамбы из мешков с песком.На данный момент без вести пропавшим числится 76-летний мужчина, который находился в доме смытом грязевым потоком в провинции Британская Колумбия на западе Канады.