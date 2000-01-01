08.05 10:41 MIGnews.com
В США аллигатор напал на десятилетнюю девочку
Десятилетняя девочка подверглась атаке аллигатора в американском штате Флорида, пишет Fox News.
Сообщается, что хищник напал на девочку во время купания в озере парка Мосс. Аллигатор укусил ребенка за ногу. После происшествия родители доставили девочку в больницу.
К настоящему моменту девочка уже выписана из больницы, ее жизни ничто не угрожает.
Отметим, что агрессивного аллигатора удалось выследить и усыпить.
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