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В США аллигатор напал на десятилетнюю девочку | Фото: Thinkstock08.05 10:41   MIGnews.com

В США аллигатор напал на десятилетнюю девочку

Десятилетняя девочка подверглась атаке аллигатора в американском штате Флорида, пишет Fox News.

Сообщается, что хищник напал на девочку во время купания в озере парка Мосс. Аллигатор укусил ребенка за ногу. После происшествия родители доставили девочку в больницу.

К настоящему моменту девочка уже выписана из больницы, ее жизни ничто не угрожает.

Отметим, что агрессивного аллигатора удалось выследить и усыпить.
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