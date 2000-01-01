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Лидер ISIS в Афганистане ликвидирован спецназом 08.05 06:47   MIGnews.com

Лидер ISIS в Афганистане ликвидирован спецназом

Президент Афганистана Ашраф Гани выступил с заявлением о том, что в результате рейда сил специального назначения в прошлом месяце был убит лидер Исламского Государства в Афганистане Абдул Хасиб.

Хасиб нес прямую ответственность за серию кровавых атак, в том числе нападение на госпиталь Кабула, в результате которого было убито более 50 человек.

Хасиб был убит в результате рейда спецназа в провинции Нангархар на границе с Афганистаном 27 апреля. Власти ждали окончательной идентификации трупа террориста до того, как выступить с заявлением о его ликвидации.

Американское военное командование в Афганистане заявило, что в рейде, в результате которого был убит Хасиб, принимали участие американские силы. Вместе с Хасибом были убиты еще 35 боевиков.

Речь идет о втором Лидере Исламского Государства в Хорасана ( Исламского Государства в Афганистане) убитом за последние 9 месяцев. Предшественник Хасиба, Хафиз Саид Хан был убит в результате американского авиационного удара в июле прошлого года.

В ходе операции 27 апреля были убиты два американских рейнджера.

В рейде принимали участие 50 американских рейнджеров и 50 афганских спецназовцев. Бой продолжался три часа при поддержке американских F-16 и вертолетов Apache.
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