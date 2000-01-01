08.05 19:50 MIGnews.com

ВОЗ: Вспышка эпидемии холеры в Йемене

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Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вспышка холеры в Йемене на этой неделе убила 25 человек, в то время, как война, продолжающаяся 2 года, продолжают наносить ущерб системе здравоохранения и санитарии обедневшей страны.Смерть от желудочно-кишечного заболевания относится к числу 1360 случаев, о которых Организация Объединенных Наций сообщает с 27 апреля.Некоторые тяжелые случаи могут убить в течение нескольких часов, если не лечить внутривенными уколами и антибиотиками."Это очень тревожно. Мы столкнулись с реактивацией эпидемии холеры", - сообщил Reuters Невио Загария, представитель ВОЗ в Йемене."Дело в том, что в Йемене идет двухлетняя война. Огромное влияние на инфраструктуру, электричество, а также насосные станции не работают регулярно, и это влияет на качество воды", - отметил он.