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flickr 08.05 19:50   MIGnews.com

ВОЗ: Вспышка эпидемии холеры в Йемене

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вспышка холеры в Йемене на этой неделе убила 25 человек, в то время, как война, продолжающаяся 2 года, продолжают наносить ущерб системе здравоохранения и санитарии обедневшей страны.

Смерть от желудочно-кишечного заболевания относится к числу 1360 случаев, о которых Организация Объединенных Наций сообщает с 27 апреля.

Некоторые тяжелые случаи могут убить в течение нескольких часов, если не лечить внутривенными уколами и антибиотиками.

"Это очень тревожно. Мы столкнулись с реактивацией эпидемии холеры", - сообщил Reuters Невио Загария, представитель ВОЗ в Йемене.

"Дело в том, что в Йемене идет двухлетняя война. Огромное влияние на инфраструктуру, электричество, а также насосные станции не работают регулярно, и это влияет на качество воды", - отметил он.
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