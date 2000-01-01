08.05 20:20 MIGnews.com

На акции протеста в Париже полиция применила резиновые пули

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В Париже протестуют против победы Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции.Как передает корреспондент РИА Новости, на пути участников шествия полиция выставила кордон, прилегающие к бульвару дю Тампль улицы на востоке города оцеплены.Манифестанты движутся прямо на кордоны, полиция медленно отступает, выдерживая дистанцию примерно 200 метров. Молодые люди держат плакат "Объединим наши силы", выкрикивают лозунги.Согласно последним сообщениям, полиция применила в отношении участников акции протеста слезоточивый газ и резиновые пули.В воскресенье радикально настроенная молодежь устроила акцию протеста против победы Макрона, которая в итоге переросла в столкновения с полицией.