Турция: приговорить Гюлена к 3623 пожизненным заключениям
Прокуратура Турции потребовала приговорить проживающего в США оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена к 3,6 тыс. пожизненных заключений, пишет Газета.ru.
В ведомстве также призвали приговорить проповедника к почти 3 тыс. лет тюремного срока, а также к судебному штрафу, эквивалентному 2,2 млн дней тюремного заключения.
На территории страны Гюлена заведено более 20 уголовных дел.
Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что более 113 тыс. граждан страны были задержаны после неудавшейся попытки государственного переворота по подозрению в связях с организацией ФЕТО исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Сам Гюлен уже несколько лет живет в США.